Али Асадов встретился с председателем Народного Собрания Дагестана

17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым.

Как сообщает Day.Az, на встрече была выражена уверенность в том, что визит Заура Аскендерова послужит развитию азербайджано-дагестанского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе взаимодействию между законодательными органами.

Стороны положительно оценили развитие отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных направлениях.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.