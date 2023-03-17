https://news.day.az/politics/1547754.html Али Асадов встретился с председателем Народного Собрания Дагестана
Али Асадов встретился с председателем Народного Собрания Дагестана
17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым.
Как сообщает Day.Az, на встрече была выражена уверенность в том, что визит Заура Аскендерова послужит развитию азербайджано-дагестанского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе взаимодействию между законодательными органами.
Стороны положительно оценили развитие отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных направлениях.
На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.
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