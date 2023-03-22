https://news.day.az/politics/1548912.html На боевой позиции карабахских сепаратистов вспыхнул пожар - есть погибшие - ВИДЕО
На боевой позиции карабахских сепаратистов вспыхнул пожар - есть погибшие - ВИДЕО
Вечером 22 марта на одной из боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований в районе Агдере произошел сильный пожар, передает Day.Az со ссылкой на соцсети.
По предварительным данным, есть погибшие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре