На боевой позиции карабахских сепаратистов вспыхнул пожар

Вечером 22 марта на одной из боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований в районе Агдере произошел сильный пожар, передает Day.Az со ссылкой на соцсети.

По предварительным данным, есть погибшие.