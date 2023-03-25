https://news.day.az/politics/1549427.html На французском телеканале Arte показали фильм, посвящённый восстановлению Карабаха - ВИДЕО
Журналисты Arte, посетившие Азербайджан, рассказывают о нынешней ситуации в Карабахе, а также о мирном процессе.
На французском телеканале Arte показали фильм, посвящённый восстановлению Карабаха - ВИДЕО
На французском телеканале Arte показали фильм под названием "Карабах, время возвращаться".
Как сообщает в субботу Day.Az, в фильме говорится о работах по восстановлению на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации Армении. Подчеркивается, что созидательные работы в этих районах ведутся ускоренными темпами для обеспечения благополучия людей.
Журналисты Arte, посетившие Азербайджан, рассказывают о нынешней ситуации в Карабахе, а также о мирном процессе.
В фильме отмечается, что в переговорах по армяно-азербайджанской нормализации в последнее время наблюдается стагнация.
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