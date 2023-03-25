Осуществлены необходимые меры контроля на севере Лачинской дороги

Перевозки из Армении живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в последние дни приняли интенсивный характер, передает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Эти перевозки осуществляются особенно в ночное время суток и в туманную погоду.

Незаконными армянскими вооруженными формированиями ведутся работы по прокладке новых дорог по нескольким маршрутам, пролегающим через горные и грунтовые участки, а также по расширению старых троп. В этих целях используется военная, инженерная и специальная техника, а в качестве рабочей силы - лица, проходящие военную службу по контракту, и местные жители.

За последние несколько дней техническими средствами наблюдения Азербайджанской Армии была зафиксирована интенсификация армянами незаконных строительных и реконструкционных работ на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу и пролегающей к северу от этого маршрута дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу. Эти дороги также используются для обеспечения и снабжения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований.

Несмотря на многочисленные обращения азербайджанской стороны и проведенные в этой связи обсуждения, до сих пор не приняты надлежащие меры для предотвращения перевозки боеприпасов и других средств военного назначения.

Учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями Азербайджанской Армии осуществлены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также пресечения нагнетания обстановки путем перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий,"- говорится в сообщении ведомства.