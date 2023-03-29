https://news.day.az/politics/1550555.html Азербайджан и Израиль разделяют угрозу со стороны Ирана - Эли Коэн
Азербайджан и Израиль разделяют угрозу со стороны Ирана - Эли Коэн
Азербайджан и Израиль разделяют угрозу со стороны Ирана.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
"Иран угрожает нашему региону и создает нестабильность на Ближнем Востоке, поддерживая и финансируя терроризм. Мы должны действовать вместе против Ирана. Мы не должны позволить Ирану расширить свой ядерный потенциал", - сказал он.
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