Азербайджан и Израиль разделяют угрозу со стороны Ирана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Иран угрожает нашему региону и создает нестабильность на Ближнем Востоке, поддерживая и финансируя терроризм. Мы должны действовать вместе против Ирана. Мы не должны позволить Ирану расширить свой ядерный потенциал", - сказал он.

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