https://news.day.az/politics/1550948.html Джейхун Байрамов проинформировал Президента Израиля о ситуации в регионе в постконфликтный период - ФОТО
Джейхун Байрамов проинформировал Президента Израиля о ситуации в регионе в постконфликтный период - ФОТО
30 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Израиль был принят Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. Глава МИД проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период.
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