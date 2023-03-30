Джейхун Байрамов проинформировал Президента Израиля о ситуации в регионе в постконфликтный период

30 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Израиль был принят Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. Глава МИД проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период.

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