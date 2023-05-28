США надеются на углубление отношений с Азербайджаном в ближайшие годы

Мы ценим наше продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном для продвижения наших общих двусторонних приоритетов.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравительном послании азербайджанскому народу по случаю 28 мая - Дня независимости, передает Day.Az.

"В течение более чем 31 года наших двусторонних отношений США тесно сотрудничали с Азербайджаном, чтобы построить прочное партнерство, основанное на общих интересах безопасности, энергетическом сотрудничестве и экономическом росте. Я подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в ближайшие годы. Соединенные Штаты также надеются на продолжение сотрудничества и взаимодействия, чтобы помочь Азербайджану и региону обеспечить устойчивый мир. Мы полностью привержены этой цели, которая приведет к лучшему будущему для всех жителей Южного Кавказа," - говорится в послании.