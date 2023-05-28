https://news.day.az/politics/1568343.html Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в видеообращении посла на странице в Twitter.
"Дорогие азербайджанцы! 28 мая - один из самых знаменательных дней в истории Азербайджана. 28 мая 1918 года Азербайджан обрел независимость и создал первую светскую демократическую республику на Востоке", - говорится в обращении.
В заключение посол поздравил народ Азербайджана с Днем независимости.
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