Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в видеообращении посла на странице в Twitter.

"Дорогие азербайджанцы! 28 мая - один из самых знаменательных дней в истории Азербайджана. 28 мая 1918 года Азербайджан обрел независимость и создал первую светскую демократическую республику на Востоке", - говорится в обращении.

В заключение посол поздравил народ Азербайджана с Днем независимости.