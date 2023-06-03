Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с обнаруженным в Шуше массовым захоронением

Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с обнаруженным в Шуше массовым захоронением, сообщает в субботу Day.Az.

"Еще одно доказательство убийств и массовых захоронений людей в период армянской оккупации территорий Азербайджана было обнаружено сегодня в городе Шуша. По предварительным данным, в обнаруженном сегодня захоронении найдены останки как минимум четырех человек. Одной из особенностей является то, что массовое захоронение было обнаружено на территории Шушинской тюрьмы. Этот факт еще раз подтвердил показания свидетелей о том, что азербайджанцы, незаконно удерживавшиеся армянами в Шушинской тюрьме, подвергались там ужасным пыткам, бесчеловечному обращению. С сожалением констатируем, что число фактов преступлений, совершенных Арменией в нарушение требований международного гуманитарного права, этим не ограничивается. Так, в связи с ранее выявленными местами массового захоронения на освобожденных от оккупации территориях омбудсменом были направлены обращения к мировому сообществу, подготовлен отдельный отчет о результатах исследований на месте захоронений, найденных в селе Эдилли Ходжавендского района. Обнаружение массовых захоронений на освобожденных территориях является еще одним доказательством политики геноцида и этнических чисток Армении против азербайджанцев. В то же время мы хотели бы подчеркнуть, что непредоставление Арменией информации о судьбе около четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, на протяжении многих лет вызывает глубокие страдания у членов семей этих людей. Армянская сторона также уклоняется от предоставления информации о местах массовых захоронений. Как омбудсмен Азербайджана еще раз призываю мировое сообщество принять необходимые меры против Армении в связи с этими обстоятельствами, которые доказывают грубое нарушение ею норм международного права, прав и свобод человека, и оказать Азербайджану поддержку в связи с получением информации о судьбе наших пропавших без вести соотечественников", - говорится в заявлении.