Новейшие израильские технологии помогут возродить сельское хозяйство в Карабахе

Израильско-азербайджанские отношения всегда базировались на исторических ценностях, а не на политических и экономических. Независимо от того, в каком уголке Азербайджана вы находитесь, вы обязательно сможете встретить синагогу или познакомиться с еврейской общиной.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Azernews рассказала израильская активистка, часто посещающая Азербайджан, генеральный директор и основатель неприбыльной неправительственной организации Donnca Gracia в Израиле, журналистка Рэйчел Авраам, делясь впечатлениями о своем последнем визите в нашу страну.

Авраам рассказала о своих поездках в Гянджу, Огуз, Губу и несколько районов Азербайджана, горных евреях, живущих в Губе, синагогах с вековой историей в Огузе и многих интересных местах, которые она увидела в Гяндже. Следует отметить, что визит Рэйчел в Азербайджан совпал также с первым визитом Президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан. По этой причине журналистка искренне говорила о ежедневном развитии израильско-азербайджанских отношений.

"Я считаю, что потенциал взаимоотношений Азербайджана и Израиля не имеет границ. Недавно управляющий синагогой был взволнован, увидев кого-то из Израиля, приехавшего посмотреть на столетние синагоги в Огузе. Он сказал, что не видит много посетителей в это время года, только летом. Когда я была в Гяндже, я встретилась с лидером еврейской общины. Они рассказали, насколько рады видеть меня и представили своего сына, служащего в Израильских оборонных силах. Я считаю, что связь между двумя странами очень прочная. Существует группа азербайджанцев, которые собираются изучать сельское хозяйство в Израиле, чтобы привезти последние технологии Израиля и применить их в Азербайджане. Они также хотят применить последние израильские технологии орошения, которые будут полезны для развития сельского хозяйства в Карабахе в будущем. В настоящее время в Тель-Авивском университете учатся студенты международных программ", - сказала Рэйчел Авраам.

По ее словам, с тех пор, как посольство Азербайджана начало функционировать в Израиле, число туристов из ее страны в Азербайджане значительно увеличилось.

"Я думаю, что это взаимно, так как многие израильтяне также посещают Азербайджан, чтобы изучить страну. Недавно в Тель-Авиве был открыт туристический офис. Кроме того, есть посол, который помогает израильтянам приехать в Азербайджан. Я думаю, что все будет процветать в будущем", - подчеркнула она.

Журналистка также коснулась аспектов, которые способствуют взаимному сотрудничеству двух стран.

"Израиль и Азербайджан имеют много общего во многих сферах. Наша экономическая кооперация также высока, и Азербайджан обеспечивает 40 процентов энергетических потребностей Израиля. Израиль и Азербайджан также особенно укрепляют сотрудничество в вопросах безопасности. Кроме того, как упоминалось во время недавнего посещения президента Израиля Ицхака Герцога Азербайджану, было подписано несколько документов между двумя странами, один из которых касался медицины и здравоохранения", - подчеркнула Рэйчел.

Говоря о недавнем визите президента Израиля в Азербайджан, Авраам отметила, что этот визит очень важен, а также связан со специальной близостью между Израилем и Азербайджаном.

"Выбор Азербайджана президентом Ицхаком Герцогом для его первого визита в мусульманскую страну особенно значим. Он мог бы посетить Марокко, однако мы знаем, что Азербайджан очень особенный и важный для Израиля среди других государств", - подчеркнула она.

Израильская журналистка не могла скрыть своих эмоций, говоря о своем визите в Карабах. Она сказала, что гордится посещением такой страны-основателя, как Азербайджан.

"Израиль также стал одной из стран, поддерживающих Азербайджан в его законной борьбе против 30-летней оккупации. Мы всегда готовы продолжать нашу поддержку. В последний раз, когда я была в Карабахе, я свидетельствовала о армянской жестокости. Когда я увидела разрушенные дома, а затем в следующей поездке новые построенные дома на месте руин, я была действительно горда тем, что нахожусь в такой прекрасной стране, как Азербайджан. Я должна отметить, что я столкнулась с множеством разрушенных домов в Шуше. Однако я твердо верю, что весь Карабах будет процветать в ближайшем будущем", - добавила она.