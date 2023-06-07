https://news.day.az/politics/1571275.html Обеспечено передвижение армянских жителей Карабаха в обоих направлениях - Закир Гасанов
Обеспечено передвижение армянских жителей Карабаха в обоих направлениях - Закир Гасанов
В настоящее время обеспечивается прозрачное и упорядоченное передвижение армянских жителей Карабаха, представителей Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента через пункт пропуска "Лачин" в обоих направлениях.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, принимая находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с министром обороны Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким.
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