Обеспечено передвижение армянских жителей Карабаха в обоих направлениях

В настоящее время обеспечивается прозрачное и упорядоченное передвижение армянских жителей Карабаха, представителей Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента через пункт пропуска "Лачин" в обоих направлениях.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, принимая находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с министром обороны Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким.

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