Армяне перевозят оружие в Карабахе

Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают тайными путями перевозить оружие в Карабахе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на представленных ниже видеокадрах отчетливо видно передвижение четырех грузовиков марки "КАМАЗ", одного "КАМАЗ"а с топливным баком и одного автомобиля марки "УАЗ" по дороге Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали.

Военная колонна осуществляет снабжение боевых позиций армян.