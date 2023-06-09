https://news.day.az/politics/1571876.html Армяне перевозят оружие в Карабахе - ВИДЕО
Армяне перевозят оружие в Карабахе - ВИДЕО
Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают тайными путями перевозить оружие в Карабахе.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на представленных ниже видеокадрах отчетливо видно передвижение четырех грузовиков марки "КАМАЗ", одного "КАМАЗ"а с топливным баком и одного автомобиля марки "УАЗ" по дороге Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали.
Военная колонна осуществляет снабжение боевых позиций армян.
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