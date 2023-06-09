https://news.day.az/politics/1572074.html Опровергнут очередной армянский фейк - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Опровергнут очередной армянский фейк - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы обстреле автомобиля с военнослужащими ВС Армении подразделениями азербайджанской армии 9 июня в 18:30 в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района является полностью ложной и не соответствует действительности.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в ведомстве.
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