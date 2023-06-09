Опровергнут очередной армянский фейк

Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы обстреле автомобиля с военнослужащими ВС Армении подразделениями азербайджанской армии 9 июня в 18:30 в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района является полностью ложной и не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в ведомстве.