Ментальные "дети" Отто Бермана: о бизнесе и личном для американских сенаторов

Автор: Акпер Гасанов



Ничего личного, просто бизнес. Автором этой фразы называют соратника гангстера по кличке "Голландец Шульц", бухгалтера американской организованной преступности столетней давности Отто Бермана. Ровно таким же жизненным принципом руководствуются многие американские политики, в том числе и сенаторы.

Кстати, о том, сколь легко и просто скупали американских сенаторов члены итальянской мафии, очень четко рассказывается в романе Марио Пьюзо "Крестный отец". Этот роман был впоследствии экранизирован Френсисом Фордом Копполой и весь мир увидел настоящий шедевр кинематографического искусства. Но кинематограф кинематографом, а есть и свежие доказательства коррумпированности американских сенаторов.

К примеру, главный армянский лоббист Роберт Менендес в 2015 году был обвинен в коррупции из-за его отношений с врачом-офтальмологом Саломоном Мелгеном. Прокуратура тогда обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков. Следствие считало, что из-за махинаций с государственными медицинскими страховками налогоплательщики были обмануты как минимум на $9 млн.

Сенатор Менендес также обвинялся в преступном поощрении интересов Мелгена при поставках портового оборудования для Доминиканской Республики. Источники американских СМИ утверждали, что Менендес пытался добиться бесплатной проверки оборудования на американской границе. Да, он не признал себя виновным и в 2018 году обвинения с него сняли. Но тут, как в известном анекдоте про ложки и осадок.

Тем более, что в конце прошлого года Федеральная прокуратура США провела расследование в связи с тем, принимала ли Надин Арсланян, жена сенатора Боба Менендеса, подарки и услуги в качестве взяток от определенных лиц. Так что, для Менендеса, возможно, помимо бизнеса вопрос очернения Азербайджана был личным.

Ну а сейчас мы видим, что иные американские сенаторы, на сей раз Алекс Падилья и Марко Рубио, представили резолюцию, осуждающую Баку за "закрытие Лачинского коридора" и призывающую Соединенные Штаты предпринять немедленные шаги для прекращения "гуманитарного кризиса". Об этом их шаге радостно сообщает Армянская ассамблея Америки. Отмечается, что резолюция представлена и в Палате представителей Фрэнком Паллоне и Газом Билиракисом.

О, какая наглая ложь содержится в этой резолюции! В ней нет ни слова о том, что нет никакого Лачинского коридора, а есть Лачинская дорога, которая расположена на всем миром, включая США, признанных территориях Азербайджана. Соответственно, Азербайджан вправе ставить на своей территории ППП. Странно, что американские сенаторы этого "не понимают".

Они утверждают, что Азербайджан может взять в "блокаду" свои же территории. Они используют в резолюции название "арцах", которого не было, нет и не будет в реальности. Это плод фантазий мирового армянства и ангажированных ими персонажей в разных странах мира. Особо нелепо воспоминание про плод мифотворчества мирового армянства выглядит после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы.

Получается, что некоторые американские сенаторы считают себя большими армянами, чем премьер-министр Армении. С другой стороны, исходя из принципа, провозглашенного Отто Берманом, можно и лгать, невзирая на репутацию. Вон, эта "группа в звездно-полосатых купальниках" утверждает, что армянское население Карабахского экономического района Азербайджана находится без еды и питья.

Сколько месяцев мы уже слышим эту чушь? Много, очень много. Как бы пора уже предварительно изучить суть вопроса и понять, что человек просто не может столько обходиться без воды и питья. А если с ним все в порядке, то значит, что ложью являются утверждения про отсутствие продовольствия и водоснабжения. Это же так очевидно! Правда, если ты порядочный и объективный оценщик происходящего. В нашем же случае все проще. Перед нами те, для кого ложь в отношении Азербайджана - это просто бизнес. Порой, правда, там есть и что-то личное, но сути дела это не меняет. Ложь остается ложью.