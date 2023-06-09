https://news.day.az/politics/1572082.html Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Украины
Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Украины
Новоназначенный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев вручил копию своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.
"9 июня 2023 года новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису", - говорится в публикации.
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