Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Украины

Новоназначенный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев вручил копию своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.

"9 июня 2023 года новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису", - говорится в публикации.