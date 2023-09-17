За лицемерным поведением США стоят циничные американские лоббисты, берущие взятки от армян.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко, комментируя недавние проармянские заявления исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Она заявила, что Соединенные Штаты Америки не потерпят никаких попыток "этнической чистки" или других "злодеяний" против "армянского народа Нагорного Карабаха", будь то в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

По словам Игоря Коротченко, педалирование темы о "гуманитарном кризисе", "страданиях" армянского населения Карабаха носит искусственный, политизированных характер.

"Это повод для различного рода спекуляции, а также для различного рода политических решений, которые могут приниматься в западных столицах в зависимости от того, как они захотят интерпретировать те, или иные события.

Надо, четко сказать, что Карабахский экономический район Азербайджана, где компактно проживает армянское население может жить и спокойно развиваться при условии начала практической реинтеграции карабахских армян в политическое и правовое пространство Азербайджана", - сказал он.

Игорь Коротченко отметил, что полный контроль Азербайджана над всей своей территории не выгоден для целого ряда западных ключевых игроков, в том числе и для США. Поэтому все эти крики об "этнической чистке армян", о "повсеместных голодных обмороках" - это злобная и абсолютно недобросовестная интерпретация событий.

"Есть дорога Агдам-Ханкенди, по которой прошел первый гуманитарный груз, отправленный российской организацией Комитета Красного Креста, по этой же дороге могут быть доставлены все без исключения грузы, абсолютно отовсюду. Но это не отвечает чаяниям и интересам ни карабахских сепаратистов, ни США, которые хотели держать регион в напряжении и иметь сильный рычаг давления на суверенный Азербайджан.

Понятно, что педалирование темы о неком международном механизме контроля за тем, как будет осуществляться реинтеграция карабахских армян в Азербайджан - это элемент и рычаг давления, это попытка воздействовать на Азербайджан, заставить его следовать так, как это выгодно западным игрокам, сделать Азербайджан заложником тех решений, которые будут приниматься в Вашингтоне, Париже, Брюсселе и т.д.", - подчеркивает эксперт.

По мнению Коротченко, такой сценарий не устраивает абсолютно никого из тех, кто представлен в регионе.

"Поэтому есть общее консенсусное понимание и Турции, и России, и Азербайджана, и Ирана о том, что на территории Армении не должно быть иностранных военных контингентов, а такой сценарий может стать реальностью уже в конце этого, начале следующего года.

Далее есть общее понимание, что восстановивший свою территориальную целостность Азербайджан - это важный элемент стабильности и предсказуемого развития ситуации в регионе. Западные страны раскачивая обстановку на Южном Кавказе имеют в виду дальше присутствовать здесь своими базами, своими контингентами, своей политикой, которая будет деструктивна интересам абсолютно всех стран региона.

За лицемерным поведением США стоят циничные американские лоббисты, берущие взятки от армянского лобби США, и все прекрасно понимают в чьих интересах, зачем и почему они действуют. Думаю, что попытки США влиять на Азербайджан будут отбиты совместными усилиями стран региона. Здесь Москва, Анкара и Баку проявят полную солидарность для того, чтобы завершить эпоху конфликта, и сделать так, чтобы регион встал на путь мирного развития, чтобы были разблокированы все без исключения транспортные коммуникации, включая Зангезурский коридор, чтобы Армения стала ответственным и цивилизованным государством. А в противном случае, если она снова станет на путь реванша - судьба армянского государства будет, на мой взгляд, печальной, Армения может рухнуть в пропасть, из которой никогда уже просто не выберется", - заключил Коротченко.