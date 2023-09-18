Массовые захоронения в основном обнаружены в местах, указанных бывшими пленниками - Ханлар Велиев
Братские могилы чаще встречаются на территориях, указанных лицами, вернувшимися из плена. Изучается международный опыт обнаружения останков пропавших без вести, ведутся необходимые работы, которые получат еще больший охват.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев во время выступления на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".
Военный прокурор отметил, что это связано с тем, что тела убитых хоронили не в могилах, а закапывали как попало в наскоро вырытых ямах.
"Массовое захоронение в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района не было обнаружено во время поисков с помощью устройств", - добавил он.
Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.
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