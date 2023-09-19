Категорически осуждаем заявление МИД Франции

Мы категорически отвергаем и осуждаем заявление министерства Европы и иностранных дел Французской Республики касательно мер, принятых в ответ на очередные провокации формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

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