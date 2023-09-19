https://news.day.az/politics/1599326.html Категорически осуждаем заявление МИД Франции - МИД Азербайджана
Категорически осуждаем заявление МИД Франции - МИД Азербайджана
Мы категорически отвергаем и осуждаем заявление министерства Европы и иностранных дел Французской Республики касательно мер, принятых в ответ на очередные провокации формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, передает Day.Az.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.
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