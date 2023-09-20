https://news.day.az/politics/1599745.html Минобороны Азербайджана о гибели миротворцев в Карабахе
Минобороны Азербайджана о гибели миротворцев в Карабахе
20 сентября в районе населенного пункта Джанятаг был обстрелян автомобиль UAZ Patriot, принадлежащий миротворческому контингенту РФ. В результате обстрела трагически погибли военнослужащие миротворческого контингента, сообщили Day.Az в среду в минобороны Азербайджана.
"В целях расследования всех причин происшествия следственные органы Азербайджана и России совместно работают на месте. Выражаем глубочайшие соболезнования руководству министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении минобороны.
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