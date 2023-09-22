Тойво Клаар прибудет в Азербайджан

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению ЕС, визит Тойво Клаара в Азербайджан состоится в ближайшие дни.

Отметим, что в настоящее время Т.Клаар находится с визитом в Армении.

Напомним, что 16 августа 2023 года в Баку состоялась встреча Тойво Клаара с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.