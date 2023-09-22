В парламенте Азербайджана пройдут общественные слушания по проекту Кодекса о конкуренции

Как сообщалось ранее, по законодательной инициативе Президента Азербайджана в Милли Меджлис (парламент) поступил проект Кодекса о конкуренции. Учитывая влияние, которое принятие Кодекса может оказать на развитие экономики страны, 26 сентября в парламенте по инициативе комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству состоятся общественные слушания по документу, сообщает в пятницу Day.Az.

В слушаниях примут участие представители политических партий, представленных в Милли Меджлисе, другие депутаты, соответствующие должностные лица министерства экономики, представители ассоциаций предпринимателей, торговых палат, НПО, эксперты и специалисты.

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджанской Республики в Милли Меджлис поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект Кодекса о конкуренции состоит из 12 глав и 84 статей. Кодекс в соответствии с пунктами 10 и 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.