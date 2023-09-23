Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился 22 сентября с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом.

Как сообщает Day.Az, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и UNAOC, а также сложившаяся обстановка в регионе.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил наличие конструктивной повестки сотрудничества между Азербайджаном и UNAOC по продвижению межкультурного диалога и рассказал о важности совместных проектов, реализуемых в этой области, в том числе о форуме межкультурного диалога, организованном в рамках Бакинского процесса. Была выражена уверенность в том, что этот проект, осуществляемый совместно с международными партнерами, будет успешно реализован и в предстоящем году.

Глава МИД Азербайджана заявил о готовности страны, являющейся одним из активных членов Группы друзей UNAOC, к сотрудничеству в рамках этой платформы и, в частности, о поддержке реализации просветительских мероприятий, направленных на продвижение толерантного отношения, межкультурного и межрелигиозного диалога.

Стороны обстоятельно обсудили обстановку в регионе, сложившуюся в постконфликтный период, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе шаги, предпринятые в направлении реинтеграции проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения. Отмечалось, что локальные антитеррористические мероприятия положили конец действиям незаконных армянских вооруженных формирований, являвшихся основным препятствием на пути реинтеграции армянских жителей, и способствовали возобновлению диалога с армянскими жителями.

Мигель Анхель Моратинос выразил заинтересованность UNAOC в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном, который является образцовой моделью мультикультурализма и межкультурного диалога. Он отметил, что продвижение процесса реинтеграции с проживающими в Карабахском регионе армянами вызывает удовлетворение.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.