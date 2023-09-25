В парламенте Азербайджана проходят слушания о возвращении в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе (парламент) проходят общественные слушания на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: Правовые аспекты", организованные комитетом парламента по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии состоится обмен мнениями о массовом выселении азербайджанцев из нынешней Армении - родины их предков, правовых аспектах возвращения в Западный Азербайджан, правовой оценке преступлений, совершенных армянами и других вопросах.

В слушании принимают участие депутаты Милли Меджлиса, члены Общины Западного Азербайджана, представители правоохранительных органов, ученые и исследователи-правоведы, представители гражданского общества и эксперты.