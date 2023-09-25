https://news.day.az/politics/1601099.html В Кяльбаджаре конфискована боевая техника - ВИДЕО
В Кяльбаджаре конфискована боевая техника - ВИДЕО
В Кяльбаджаре в очередной раз конфискована боевая техника.
Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает в понедельник Day.Az.
Согласно информации, на территории Кяльбаджарского района обнаружены боевая техника, оружие и боеприпасы, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.
Было отмечено, что конфискованные артиллерийские установки, военные транспортные средства различного назначения, ручные гранаты и другие боеприпасы доставлены на пункт сбора на территории Кяльбаджарского района.
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