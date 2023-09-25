В Кяльбаджаре конфискована боевая техника

В Кяльбаджаре в очередной раз конфискована боевая техника.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает в понедельник Day.Az.

Согласно информации, на территории Кяльбаджарского района обнаружены боевая техника, оружие и боеприпасы, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.

Было отмечено, что конфискованные артиллерийские установки, военные транспортные средства различного назначения, ручные гранаты и другие боеприпасы доставлены на пункт сбора на территории Кяльбаджарского района.