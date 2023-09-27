Организация тюркских государств поделилась публикацией в связи с Днем памяти

Организация тюркских государств (ОТГ) поделилась публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти, сообщает в среду Day.Az.

"В связи с 27 сентября - Днем памяти, мы выражаем глубочайшее уважение и сердечную благодарность всем шехидам и ветеранам, с непоколебимой преданностью служившим своей Родине и шехидам отдавшим свои жизни за целостность земель Азербайджанской Республики", - говорится в публикации ОТГ.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.