https://news.day.az/politics/1601846.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ираку.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в своем аккаунте в социальной сети "Х".
"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Ирака в связи с гибелью более 115 и ранением десятков человек во время пожара на свадьбе в провинции Нейнава", - говорится в сообщении.
Отметим, что число погибших и раненых в результате пожара в иракской провинции Нейнава достигло 450 человек.
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