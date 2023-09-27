МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ираку.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Ирака в связи с гибелью более 115 и ранением десятков человек во время пожара на свадьбе в провинции Нейнава", - говорится в сообщении.

Отметим, что число погибших и раненых в результате пожара в иракской провинции Нейнава достигло 450 человек.