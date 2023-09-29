Названы приоритеты экономического развития в Карабахе и Восточном Зангезуре

Основными приоритетными направлениями экономического развития в Карабахе и Восточном Зангезуре являются сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность и логистика.

Об этом сказал советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане, сообщает в пятницу Day.Az.

"Наша главная цель - решение вопросов экономической деятельности на освобожденных от оккупации территориях. С этой целью в Агдамском и Джебраильском районах созданы промышленные парки. Для стимулирования экономической деятельности на освобожденных землях государство разработало специальный пакет льгот", - сказал он.