Названы приоритеты экономического развития в Карабахе и Восточном Зангезуре
Основными приоритетными направлениями экономического развития в Карабахе и Восточном Зангезуре являются сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность и логистика.
Об этом сказал советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане, сообщает в пятницу Day.Az.
"Наша главная цель - решение вопросов экономической деятельности на освобожденных от оккупации территориях. С этой целью в Агдамском и Джебраильском районах созданы промышленные парки. Для стимулирования экономической деятельности на освобожденных землях государство разработало специальный пакет льгот", - сказал он.
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