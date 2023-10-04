Террористы ASALA угрожают евреям во всем мире

- "Атака на синагогу в Ереване - только начало" - ФОТО - ВИДЕО

Террористическая организация Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) взяла на себя ответственность за атаку против еврейской синагоги в Ереване, передает Day.Az.

Синагогу облили жидкостью и выбили окна.

В заявлении, распространенном в этой связи ASALA данное нападение называется "успешной операцией устрашения против всемирного еврейского центра в Ереване".

"Евреи являются заклятыми врагами армянского государства и армянского народа. Это предупреждение: наша успешная операция 3 октября в Ереване - это только начало. Каждый раввин будет в поле нашего зрения", - говорится в заявлении террористической организации.

ASALA угрожает войной против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии, если правительство Израиля продолжит поддерживать Азербайджан.

"Ни один израильский еврей не будет чувствовать себя в безопасности, приезжая в эти страны", - отмечается в заявлении.

Это является еще одним наглядным примером антисемитизма в армянском обществе, а также демонстрирует отсутствие толерантности к носителям иной этнической идентичности и религиозных убеждений.