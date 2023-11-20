Песков отверг претензии Пашиняна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы продвигаемой Баку концепции Западного Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями Азербайджана на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора", - сказал Песков журналистам. "Поэтому конкретно по этой части заявления господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать", - добавил Песков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!