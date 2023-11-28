Ален Симонян назвал примерное время подписания мирного договара

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение в течение следующих 15 дней.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней. Мы достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам. Я не хочу раскрывать детали, чтобы не повредить процессу",- подчеркнул спикер.

Отметим, что некоторое время назад МИД Армении заявило об ответе на очередное предложение азербайджанской стороны по мирному договору.

Как сказали в МИД Армении, после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна 18 ноября об интенсификации дипломатических усилий по подписанию мирного договора с Азербайджаном, армянская сторона представила Азербайджану шестой пакет предложений по мирному договору и взяла на себя обязательство доработать и подписать документ о нормализации отношений на основе ранее заявленных принципов.

Напомним, что 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване заявил, что Азербайджан и Армения пришли к согласию по основным принципам мирного соглашения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!