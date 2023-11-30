Наконец глава МИД Армении встретился и со своим российским коллегой, на которой Мирзояну досталось от Лаврова. Встреча состоялась 30 ноября в Скопье на полях СМИД ОБСЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, встреча для Мирзояна обернулась холодным душем. Глава российской дипломатии Сергей Лавров отчитал Мирзояна и поинтересовался методами работы армянского МИД.

"У вас что там [в Вене] посол самостоятельный, без указаний работает?" - спросил глава МИД РФ.

Такого поворота армянский дипломат явно не ожидал и пребывая в растерянности попытался оправдаться за работу посла.

Предлагаем вниманию читателей видео со встречи:

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