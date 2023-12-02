Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили в субботу Day.Az в Милли Меджлисе, в повестку заседания включены 22 вопроса.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" (третье чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" (третье чтение).

3. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год" (третье чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2024 год" (третье чтение).

5. Законопроект "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2024 год" (третье чтение).

6. Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

7. Законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

8. Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (третье чтение).

9. Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" (третье чтение).

10. Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках" (третье чтение).

11. Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (третье чтение).

12. Законопроект "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (третье чтение).

13. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2024 год".

14. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2024 год".

15. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Протокола о внесении дополнений и изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о безвизовом въезде и выезде граждан Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан от 18 июня 1997 года".

16. Законопроект Азербайджанской Республики "О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики".

17. Законопроект Азербайджанской Республики "О частичных изменениях в административно-территориальном делении Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики".

18. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании".

19. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона от 14 июля 2023 года № 987-VIQ "О платежных услугах и платежных системах" (второе чтение).

22. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях", "О воинской обязанности и военной службе".

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