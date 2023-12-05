Прошло всего несколько дней после того, как США в лице своего высокопоставленного официального лица обратились к Президенту Азербайджана с просьбой о нормализации отношений и получили положительный ответ на эту просьбу, однако Вашингтон не прекратил кампанию лжи и клеветы против нашей страны. Это государство, которым руководит Президент Байден, оказывающийся в центре внимания не только своей комичной забывчивостью, разговорами со стеной, но и уже серьезными психологическими последствиями, демонстрирует ту же манеру в своей внешней политике. В деятельности администрации Президента, который не может управлять собой, сегодня участились такие случаи, как бессистемность, жертвование государственными интересами ради лоббистских интересов, психологическая агрессия, а проще говоря, политическая слепота.

Вся деятельность этой страны, в госаппарате которой больше, чем в любой другой стране мира, распростились преступность и коррупция, направлена на удовлетворение интересов отдельных политических и деловых кругов. Несмотря на то, что партнерство с Азербайджаном в вопросах энергообеспечения Европы, стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности отвечает государственным интересам США, коррупционные интересы администрации подталкивают ее к вражде с официальным Баку.

Эти мысли отражены в опубликованной в газете "Азербайджан" статье под названием "Предвзятость к Азербайджану и позор Белого дома".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет статью: "Семья Байденов, создавшая глобальную коррупционную сеть, официально обвиняемая в наркомании и изнасилованиях, официальные лица Белого дома, которых уличили в финансировании со стороны лобби, подтверждение фактов получения взяток сенаторами и конгрессменами от иностранных компаний со всей откровенностью демонстрируют истинное лицо, суть, мораль и, самое главное, направление деятельности США!

Предвзятость в отношении Азербайджана и позорная политика Белого дома, построенная на крови подвергшихся массовому геноциду коренных народов, ставшая причиной гибели десятков миллионов людей на протяжении веков, распада десятков государств и начала многочисленных войн, конечно, не первые и не последние в ее мрачной истории...

США обвиняют Азербайджан в восстановлении своей территориальной целостности

В газете "Вашингтон пост" - одном из главных рупоров коварной политики политических кругов США, уже не в первый раз публикуется антиазербайджанская и нацеленная против руководства страны статья. Каждый раз, когда Азербайджан добивается успеха, по заказу Госдепартамента в "Вашингтон пост" и других подобных ему изданиях организовывались подобные нападки на нашу страну.

Причиной таких участившихся в последние месяцы нападок со стороны США является то, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации и положил конец армянскому сепаратизму в Карабахе. Правительство Байдена никак не может согласиться с восстановлением Азербайджаном суверенитета над своими территориями и пытается отомстить Баку за армян. Проведение в прошлом месяце в подкомитете по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США слушаний, напоминающих театр абсурда, принятие Сенатом США при подстрекательстве Администрации Байдена, на основе ложной информации антиазербайджанских, коррумпированных, исламофобских сенаторов "Акта о защите армян 2023", повторное вступление в силу печально известной 907-й поправки отчетливо показывают, что Белый дом не может смириться с восстановлением Азербайджаном своего национального права.

Если конкретно, США обвиняют Азербайджан в восстановлении своей территориальной целостности, не могут переварить независимую политику Президента Ильхама Алиева и организуют против него такую грязную кампанию и материалы. Статья, опубликованная в газете "Вашингтон пост", является еще одним проявлением этой политики.

На самом деле, можно понять почему предвзятость США к Азербайджану достигла такого уровня. Речь идет о том, что, как и во Франции, политические круги Америки также имеют коррупционные связи с армянским лобби. По этой причине правительство Байдена находится под сильным влиянием армянского лобби и превратилось в его игрушку.

"Старый болван" в США, "глава преступного клана" в мире...

У бывшего глава государства США Дональда Трампа есть предвыборное признание: "Мы ведем борьбу против коррумпированного государственного аппарата, взяточнической судебно-правовой системы, фальсифицированного избирательного процесса и СМИ, являющимися подручными мошенников, и, одержав над ними победу, мы устраним их". Однако Трамп не смог этого сделать, поскольку столкнулся с разветвленной криминальной сетью, большой коррупционной машиной - государственным аппаратом.

В истории США достаточно президентов, которые были обвинены в коррупции, взяточничестве и других государственных преступлениях. На самом деле, если быть точнее, нет президента США, который бы не подвергся такому обвинению!

Однако за годы правления Джо Байдена эти обвинения приобрели более интенсивный характер. Самое же интересное в том, что если предшественники Байдена брали взятки, в основном, через посредников, то сам он незаконные выплаты получает напрямую и посредством своей семьи. Причем безбоязненно, в еще больших размерах, постоянно... В интернет-ресурсах можно наткнуться на огромное количество информации о коррупционных связях семьи Байденов, особенно его сына. Американские медиа, как наши шекинцы, придумывают известным людям прозвища. На протяжении десятилетий у Байдена тоже было много прозвищ, но самое знаменитое из них - "старый болван". Сейчас это его единственное прозвище. Так газеты США называют своего президента. Однако мировые медиа представляют Байдена не как "старого болвана", а как "главу преступного клана".

Байден "украшает" заголовки мировых медиа не только своим психическим состоянием, непонятным поведением, ежедневными скандальными нарушениями официального протокола, но и преступлениями своей семьи и личными преступлениями.

У Байденов "богатая" криминальная история и преступная деятельность в наши дни. Криминальные деяния этой семьи способны конкурировать с преступлениями самых известных мафиозных кланов и наркобаронов.

В мировых медиа имеются сотни тысяч ссылок, неопровержимых фактов и откровенных доказательств этого. Среди этих фактов есть также такие преступления, как бытовой разврат, изнасилование, педофилия и домашнее насилие, что реально показывает истинную суть и моральную нечистоплотность властей США.

Самый известный преступник в США принадлежит семье Байденов

Мы не будем ссылаться на то, что пишут и говорят о семье Байденов. Мы уделим внимание только юридическим расследованиям, которые стали материалами следствия. К примеру, сыну Джо Байдена Хантеру, уже прозванного "самым известным преступником" США, предъявлено обвинение как минимум по 20 статьям Уголовного кодекса.

Хартер, сын Байдена, который в годы правления Барака Обамы был вице-президентом США, заработал миллионы долларов незаконным путем посредством лоббирования интересов в Украине. К примеру, за пять лет он присвоил от 3 до 5 миллионов долларов у крупнейшего независимого производителя газа - Burisma Holdings. В то же время, используя средства влияния в США, он получил десятки миллионов долларов под видом кредитного соглашения. Причем он шантажировал все стороны этого процесса. Когда незаконные действия сына Байдена, ставшего кошмаром для Украины, приобрели широкий масштаб, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин возбудил против Хантера уголовное дело.

В этот момент в процесс вмешивается "Крестный отец" - Байден-старший. Шантажируя руководство Украины, он добился увольнения главного прокурора.

Хантер Байден, который нацелился на секретные лаборатории в Украине, незаконным лоббированием интересов "помогает" медицинской компании Metabiota, которая сотрудничает с подрядчиком Министерства обороны США Black&Veatch в исследованию патогенов, заключить с правительством США многомиллионный контракт. Есть официальные сообщения о том, что незаконный денежный оборот составляет около 50 миллионам долларов. Когда факт раскрылся, расследование берет на себя Федеральное бюро расследований США (ФБР). Однако после вмешательства Джо Байдена известная следствию информация скрывается. Через некоторое время материалы следствия попадают в архив с грифом "секретно".

Чтобы не оказаться в одиночку перед Россией, руководство Украины вынужденно подчиняется шантажу семьи Байденов, закрывает глаза на нелегальные доходы Хантера в десятки миллионов долларов, создает условия для продолжения этой преступной деятельности...

Вот так вице-президент Байден и его семья расхищают финансовые ресурсы и разрушают экономику Украины...

Проходят годы, Байден, уже в статусе Президента, начинает разрушать многовековую государственность и независимость Украины, вовлекая ее в войну, ведет к поражению, отрывает от родины миллионы украинцев и заставляет их скитаться...

На этот раз увеличился не только ущерб, нанесенный Украине, возросли и незаконные доходы семьи Байденов...

Отец и сын Байдены заработали не десятки миллионов, а десятки миллиардов, и будут зарабатывать как минимум до января 2025 года...

Взятка в 5 миллионов, отправленная Байденам из Китая

На самом деле зарабатывающий миллиарды сын Байдена не обладает ни особым умом, ни подготовкой. Он открыто признается, что является наркоманом, и не скрывает, что ночует на улицах. К примеру, Хантер под воздействием наркотиков отдает свой сломанный компьютер в мастерскую по ремонту компьютеров в штате Делавэр, где и раскрываются факты о его очередных преступлениях. Из информации, переданной в американские медиа, известно, что есть подлинные банковские документы, указывающие, что Байден-младший получал миллионы долларов от китайских компаний.

В банковских записях отражено, что за 14 месяцев китайская государственная компания CEFC China Energy перевела компании Хантера Байдена Hudson West и юридической фирме Owasco 4,8 млн долларов.

В результате расследования председателя Наблюдательного комитета Палаты представителей США Джеймса Комера выяснилось, что в 2019 году Хантер Байден получил 250 тысяч долларов от китайского инвестора Ли Сян Шэна за налаживание контактов со своим отцом Джо Байденом.

Сыну президента-наркоману грозит до 25 лет тюрьмы

Электронные письма, найденные в ноутбуке сына Байдена, выявили и другие преступления. На основании 103 тысяч текстовых сообщений, 154 тысяч электронных писем, более 2 тысяч фотоснимков в ноутбуке Хантера, который широко использовал политическое влияние своего отца в зарубежных деловых сделках, он также подозревается в незаконном обороте наркотиков и привлечении к проституции.

Сыну Президента Джо Байдена - Хантеру в настоящее время предъявлено дополнительное обвинение еще по трем статьям в даче ложных показаний при приобретении огнестрельного оружия. Это первый случай в американской истории, когда сын действующего президента привлекается к уголовной ответственности.

Все три последних обвинения исходят из ложных показаний Х.Байдена в федеральных документах о приобретении огнестрельного оружия будучи наркозависимым. Он заявил, что не употреблял незаконные наркотики и не зависел от них, хотя фактически в то время он активно употреблял кокаин. Согласно судебным документам, Хантер приобрел пистолет марки "Кольт" в оружейном магазине в Делавэре в октябре 2018 года. Федеральные законы США считают хранение огнестрельного оружия при употреблении наркотиков преступлением. В заявлении Министерства юстиции говорится, что в случае признания Хантера виновным ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Переписка, фотоснимки, обнаруженные в ноутбуке Хантера и обнародованные личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, подтверждают причастность сына Байдена к преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и проституцией. Многие медиа-органы опубликовали фотографии, на которых запечатлено, как Хантер занимается групповым сексом и употребляет наркотики.

Еще один факт, выявленный в электронных письмах, заключался в том, что сын Президента США Джо Байдена Хантер Байден признался, что потратил выделенные на образование дочери 20 тысяч долларов на алкоголь, наркотики и проституток. Из переписок между Байденом и его личными банкирами следует, что в декабре 2018 года он взял 20 тысяч долларов из сбережений для колледжа своей дочери Мэйси, чтобы потратить их в течение месяца на наркотики и проституток. Отмечалось, что на тот момент на личном счету Хантера оставалось всего 44 цента.

СМИ со ссылкой на документы Министерства финансов США сообщали, что следователи банка подозревают Хантера Байдена в связях с "сетью торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в Восточной Европе" и подделке чеков для выплат проституткам.

Напомним, что уже вышел в прокат фильм "Мой сын Хантер", повествующий о скандальной жизни сына Джо Байдена. Сюжет фильма рассказывает из жизни Хантера, его отношениях с отцом, коррумпированном бизнесе и развратном образе жизни. Daily Mail представила своим читателям фильм следующим образом: "Внимание! Этот фильм содержит сцены проституции, наркомании, отмывания денег и кумовства".

Обвинение в адрес Байдена-старшего в домогательствах к дочери

Позором семьи Байденов стал тот факт, что после смерти старшего сына Бо Байдена у Хантера были интимные отношения с вдовой брата. Семья даже не отрицала эту связь...

Есть и другие неоспоримые факты, которые связаны с самим Байденом-отцом.

Еще в 1993 году против сенатора Джо Байдена было выдвинуто обвинение в изнасиловании своей бывшей сотрудницы Тары Рид. Для того, чтобы оправдать себя, Байден заявил, что страдает рассеянностью - деменцией и не помнит случившегося. Так было скрыто сексуальное насилие в одном из кабинетов Сената США.

Но самый большой позор Байденов связан с внутрисемейным насилием...

Дочь Байдена Эшли также является наркозависимой и регулярно проходит лечение от этой зависимости в реабилитационных клиниках. 41-летняя Эшли забыла свой дневник под матрасом в своей палате наркологической клиники в Palm Beach, узнавшая об этом 39-летняя некая Эйми Харрис находит его и продает СМИ за 40 тысяч долларов.

Канал Fox News широко обсуждает признания, содержащиеся в дневнике. Дочь Президента США Джо Байдена Эшли пишет в своем дневнике, что, когда она была ребенком, они "с отцом вместе принимали душ, что, наверное, было неправильным шагом". Проанализировав омерзительные факты, Fox News обвинил американского лидера в разврате и потребовал вмешательства полиции: "Принимать "неуместный" душ с собственной дочерью? Если это не попытка педофилии, то это, безусловно, повод для приезда полиции".

В своем дневнике дочь президента рассказывает, что наркотики довели ее до банкротства...

Вдобавок ко всему у Байдена есть брат, который не отстает от него...

Джо Байден регулярно встречался с деловыми партнерами своего сына из Китая, Мексики, Украины, Казахстана и других стран, приглашал некоторых из них в Белый дом, даже передал им в распоряжение официальный самолет вице-президента.

Брат Байдена Джим также является активным членом преступной сети семьи. Он также разъезжает по всему миру в статусе брата Байдена, предлагает свои услуги и обеспечивает интересы зарубежных стран, иностранных компаний в США за сотни миллионов долларов.

Инцидент, произошедший с израильским профессором Галом Люфтом, обвинившим семью Президента США Джо Байдена в коррупции, говорит о том, что эта семья управляется мафиозными законами.

Так, Г.Люфт был задержан кипрской полицией по запросу США в феврале 2023 года, освобожден под залог, но позже исчез, нарушив условия освобождения. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

После ареста профессор сразу заявил, что стал жертвой политического преследования со стороны США из-за имеющейся у него информации о коррупционных связях сына и брата Байдена с китайскими бизнес-кругами. Американская газета New York Post опубликовала 14-минутное видео с очередными обвинениями профессора. По словам Люфта, в 2019 году он предоставил доказательства следователям ФБР и Министерства юстиции. Встреча прошла тайно в Брюсселе.

Люфт должен был выступить с этими материалами перед комиссией нижней палаты американского Конгресса, но не успел, так как был арестован на Кипре. Комиссия заверила, что, несмотря на то, что профессор находится в розыске, он остается потенциальным свидетелем.

Конгресс начинает импичмент Байдена за преступления его семьи

Еще раз подчеркнем, что все эти факты имеют официальный характер, юридически обоснованы, часть из них является признаниями бывшего президента Д.Трампа и вопросами, поднятыми американскими медиа. Считаем, что после заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона два дня назад тема также достигла своего логического завершения.

"Импичмент Президенту Джо Байдену - это просто необходимость. Эта необходимость связана с тем, что Президент и его администрация препятствовали следствию в отношении членов семьи Байдена", - заявил спикер, добавив, что вопрос об импичменте Байдену может быть рассмотрен в Конгрессе в ближайшие недели.

Джонсон отметил, что несколько комитетов Конгресса работают над поиском доказательств незаконных действий семьи Байдена. При этом он заявил, что администрация Байдена пыталась скрыть "тысячи страниц доказательств".

Как говорится, дополнительные комментарии излишни...

Страна, в которой людей различают по цвету кожи, не может быть "колыбелью демократии"

Государство, чей государственный аппарат и руководители коррумпированы, до сих пор беззастенчиво называет себя "колыбелью демократии". Но о какой демократии может идти речь в стране, где людей различают по цвету кожи? Можно привести достаточно фактов подобных массовых нарушений прав человека в США. К примеру, акции протеста "Захвати Уолл-стрит!", события в Фергюсоне и Балтиморе и другие факты подтверждают, что людям в США не позволяют возвышать свой голос протеста.

"Демократия" в этой стране подтверждает, что даже журналисты, блогеры, адвокаты, правозащитники могут столкнуться с любыми формами давления. К примеру, журналист и общественный активист Дэниел Макгоуэн был арестован за критику в газете Huffington Post Федерального бюро тюрем. История с основателем сайта Wikileaks Джулианом Ассанжем и бывшим сотрудником Центрального разведывательного управления Эдвардом Сноуденом является наглядным свидетельством того, насколько жесток Белый дом к своим оппонентам. Вдобавок, официальный Вашингтон всеми доступными средствами заставляет молчать СМИ и правозащитные организации, защищающие Ассанжа и Сноудена.

Все это показывает, что одним из излюбленных инструментов Белого дома, используемых для того, чтобы заставить замолчать своих критиков, является заключение их под стражу. При этом президенты Америки в своей "гуманной" риторике превосходят даже правозащитников. Давление на бывшего президента Д.Трампа также свидетельствует об отсутствии политического плюрализма в Америке, незаконных действиях демократов в отношении своих политических оппонентов.

Кровавая и трагическая демократия Америки

Именно эта страна лицемерно провозгласила в качестве одной из главных своих задач распространение во всем мире таких ценностей, как свобода слова и права человека. Но чем дальше от истинной демократии "демократия" на собственной территории США, тем более кровавыми и трагичными являются стремление этой страны взять под свой контроль постсоветское пространство, восточную географию, рассказывая сказки о "свободе", и "демократия", дарованная Евразийскому региону. Независимо от того, как Белый дом себя называет, современные реалии, а главное, войны, которые он навязывает миру под прикрытием "экспорта свободы", показывают, что США узурпируют право народов на суверенитет и выбор.

Революции и госперевороты, произошедшие в разных частях мира в последние десятилетия, также являются проектами США. В этих странах в соответствии с планами Сороса и USAID осуществляются госперевороты, стимулируется гражданское противостояние, а когда все это не дает результатов, происходит прямая военная агрессия.

Как известно, некоторое время назад Служба государственной безопасности Грузии распространила заявление о планируемой в стране смене власти, сопровождаемой гражданскими беспорядками и насилием. Как следует из сообщений, организатором попыток свержения власти в соседней стране является USAID. Хотя название USAID содержит понятие "развитие", неоднократно подтверждалось, что эта организация занимается подрывной деятельностью во всех странах, где она действует. Во многих странах бывшего Советского Союза название этой организации всегда упоминалось в попытках откровенного вмешательства в политические процессы, госпереворотов, радикализации молодежи для достижения всего этого и прочих деяниях.

То, что под видом "демократизации", "борьбы с терроризмом" США на самом деле проводят политику экспансии и современного колониализма, не нуждается в доказательствах и каких-либо специальных исследованиях. Каждая бомба, взорвавшаяся в Сирии, Ливии, Афганистане, Ираке, каждый убитый в этих странах человек - это результат "демократии" по-американски. Тюрьмы Абу-Грейб и Гуантанамо останутся в истории как "символы" американской демократии. Людей, как в гитлеровской Германии, подвергали жесточайшим пыткам только потому, что они были мусульманами. Своей империалистической политикой Соединенные Штаты также являются страной, которая создала и продолжает традиции грабежа и рэкета в мировой политике.

Планы войн между Израилем и Палестиной, Украиной и Россией, сопровождающихся человеческими трагедиями и разрушением населенных пунктов, разрабатывались непосредственно в Пентагоне, ЦРУ и утверждались в Белом доме. В частности, следует отметить, что разжигание Соединенными Штатами войны в Украине с целью ослабления России, показывает, насколько лицемерен Вашингтон. В результате этой войны Украина разрушена, ее население сократилось до 20 миллионов, но США, пытающиеся позиционировать себя в мире как миролюбивое государство, ни разу не призвали к прекращению боевых действий, напротив, занимали подстрекательскую позицию. В последние месяцы США заняты подготовкой мирового общественного мнения к разделу Украины.

США, которые после военных кампаний, развязанных в свое время во Вьетнаме, Корее, Латинской Америке и Афганистане под лозунгами "поддержки свободы их народов", "поддержки демократии", "борьбы с терроризмом", оставили эти страны на произвол судьбы, на 180 изменили свою позицию, увидев, что их цели в украинско-российской войне не реализованы. Сегодня администрация Байдена различными заявлениями на военном и политическом уровнях постепенно готовит мировое общественное мнение к неизбежности поражения Украины.

Американские СМИ - лидеры по распространению фейковой информации

Вернемся к статье, опубликованной в "Вашингтон пост". Прежде всего, напомним один момент: все, от простого гражданина до президента США, признают, что пресса этой страны превратилась в трибуну предвзятости и клеветы. Даже бывший президент Дональд Трамп признает, что американские СМИ являются лидерами в мире по распространению фейковой информации. Д.Трамп неоднократно обращался к гражданам страны и населению мира, призывая их не верить американским СМИ.

Подтверждением слов Трампа является и то, известная статья, опубликованная в "Вашингтон пост", подготовлена в каком-то кабинете Госдепартамента США по указанию сверху.

Сама газета "Вашингтон пост" не относится к свободным СМИ, а является подрывным механизмом, в традициях стенгазеты обливающим грязью различные страны, народы, общественно-политических деятелей и бизнесменов. Эта газета, продолжающая традиции Сороса и являющаяся рупором деструктивной политики, якобы печется о демократии, правах человека и свободе слова в Азербайджане. На самом же деле администрация Байдена языком "Вашингтон пост" показывает, что не может переварить независимую политику освободившего Карабах Президента Ильхама Алиева и поэтому организует такую грязную кампанию и материалы против главы нашего государства. Это неуважение и оскорбление не только в отношении Президента Ильхама Алиева, но и в отношении Азербайджанского народа и государства в целом.

Кроме того, в Белом доме обеспокоены разоблачением и нейтрализацией антиазербайджанской сети, которую США создали в Азербайджане, финансировали и использовали против нашего государства и народа, и являющегося наглядным примером этого Abzas Media. Однако понятно, что целью заказчиков данной статьи являются не затронутые моменты. Их цель - дискредитировать успехи победившего Азербайджана и подорвать авторитет нашей страны.

Напоминание СМИ страны, где больше всего нарушаются права человека и демократия: живущим в стеклянном доме камнями бросаться не следует. Ведь есть немало что рассказать о темной стороне американской демократии.

Почему США считают требование справедливости преступлением?

В последние десятилетия международные центры социологических исследований провели традиционные опросы среди респондентов почти в 200 странах: "Какую страну вы считаете своим врагом?" На протяжении многих лет главный ответ остается неизменным: США!

Граждане более 150 стран поставили США на первое, а респонденты почти в 30 странах на второе место...

Весь мир считает США своим врагом...

Граждане США также считают свою администрацию своим самым большим врагом...

США известны в мире как черный символ войн, спада, кризиса - всех дьявольских деяний...

США стали символом зла...

"Мировой жандарм" прошлого века - это "мировой эскорт" века нынешнего...

И Белый дом не должен забывать, что сегодня больше всего в мире в демократии нуждаются сами Соединённые Штаты Америки...

Мир, ставший объектом коварного эксперимента со стороны темной администрации Белого дома - горстки коррупционеров, преступников, насильников, наркоманов - теперь требует от США СПРАВЕДЛИВОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ! Требование справедливости может раздражать деспотичную и коррумпированную администрацию Соединенных Штатов, но это вовсе не преступление!