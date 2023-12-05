Помощники Президента и министры – на Фестивале STEAM Азербайджан

5 декабря помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр культуры Адиль Керимли, министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев посетили Бакинский Экспо-центр.

Как сообщает Day.Az, в рамках международного фестиваля STEAM Азербайджан - SAF 2023 - гости ознакомились с ходом соревнований, пожелали успехов участникам.

Гостям, ознакомившимся с выставкой "Инновативные проекты", открывшейся в рамках фестиваля, были проинформированы о том, что в финальном этапе фестиваля принимают участие 868 местных и 169 зарубежных участников, представляющих 11 стран.

Отметим, что фестиваль продлится до 8 декабря.

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