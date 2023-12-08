Штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2023 год, состоялись 14-е штабные переговоры между представителями ВВС двух братских стран.

Как сообщили в пятницу Day.Az в минобороны Азербайджана, на встрече в Анкаре были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции.

В ходе штабных переговоров была отмечена важность обмена опытом в повышении профессионализма военнослужащих обеих стран, состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным вопросам.

В соответствии с планом, азербайджанская делегация посетила воинские части ВВС и военно-учебные заведения Турции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!