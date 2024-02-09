Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации

Армения, несущая полную ответственность за начало агрессивной войны против Азербайджана и оккупировавшая 20 процентов территорий Азербайджана в нарушение международного права и принципов ОБСЕ, является последней страной, которая может критиковать и читать лекции другим странам по вопросам прав человека, правовым и историческим вопросам.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в ответном заявлении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ армянской делегации.

"Госпожа президент, вызывает сожаление, что Ваш призыв к конструктивным действиям для прогресса в направлении мирного соглашения и нормализации отношений, озвученный в ноябре прошлого года и сегодня во время вашего визита в регион, не был услышан делегацией Армении здесь, в ОБСЕ.

Напротив, несмотря на динамизм и прогресс в двусторонних переговорах, и даже, хоть и небольших мер по построению доверия, согласованных обеими странами, мы сталкиваемся со своеобразной ситуацией. Риторика делегации Армении в ОБСЕ остается неизменной, она снова и снова повторяет устаревшие представления о конфликте, которые бесполезны и не приближают к миру ни на дюйм.

После восстановления суверенитета Азербайджана над всей его территорией и самороспуска незаконного режима "Мики Мауса", созданного Арменией на бывших оккупированных территориях, армянская делегация должна, наконец, принять новую реальность и примириться с ней, сфокусировавшись на выполнении взятых на себя обязательств по нормализации межгосударственных отношений, основанных на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Армения уже должна понять, что только мирные и добрососедские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, могут обеспечить региональную безопасность, построить доверие и сформировать условия для ликвидации последствий почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий, безопасного и добровольного возвращения всех переселенцев, включая азербайджанцев, изгнанных из Армении.

По мере продвижения усилий по реинтеграции и реабилитации мы уверены, что армянские жители, переехавшие в Армению, увидят, что жизнь в Карабахском регионе Азербайджана отличается от искаженных кадров, снятых Арменией. Однако заявления, сделанные сегодня армянской делегацией, показывают, что Армения боится именно этого.

Армения должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и его народу", - говорится в заявлении.

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