https://news.day.az/politics/1640004.html В Ханкенди найдено вооружение, брошенное армянами
В Ханкенди найдено вооружение, брошенное армянами
Сотрудники полиции за минувшие сутки обнаружили в городе Ханкенди множество оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az, oб этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, 23 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты пять автоматов различных марок, один пистолет, две винтовки, восемь гранат, 28 магазинов, 705 патронов различных калибров и другие боеприпасы.
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