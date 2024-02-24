В Ханкенди найдено вооружение, брошенное армянами

Сотрудники полиции за минувшие сутки обнаружили в городе Ханкенди множество оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, oб этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 23 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты пять автоматов различных марок, один пистолет, две винтовки, восемь гранат, 28 магазинов, 705 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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