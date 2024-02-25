Сядет ли Эмманюэль Макрон в тюрьму?

Автор: Байрам Эльшадов

Франко-армянская дружба стала настолько неожиданно крепкой, что невольно задумываешься - а с чего это вдруг? Это сейчас кому-то кажется, что Париж и Ереван всегда были так близки, но если приглядеться, то вся эта любовь-морковь началась лишь два года назад.

И сейчас у Еревана с Парижем - ну просто медовый месяц, все замечательно. Настолько, что Эмманюэль Макрон недавно устроил встречу между Николом Пашиняном и Мурадом Папазяном - главным французским дашнаком и главой местной армянской диаспоры. Пашинян и Папазян не в ладах, власти Армении только недавно отменили ему запрет на въезд в страну.

Так вот Макрон решил этих ребят помирить и вроде как достиг желаемого. Возникает вопрос: зачем ему это? Выглядит всё так, будто Макрон пытается устроить себе этакий запасной аэродром - место "на потом", когда он перестанет быть лидером Франции.

Судите сами, что обычно происходит с президентами Франции после ухода с поста? Пропадают из повестки. Если они и попадают потом в новости, то только в качестве фигурантов уголовных дел о коррупции и злоупотреблениях. Так было со всеми предшественниками Макрона - от Саркози и Олланда до Жака Ширака. Все они после ухода с поста президента терялись в повестке, все, что о них потом было слышно, - следствие, обвинения и суды.

Вряд ли Макрон хочет повторить их участь. Особенно если учесть его наполеоновские самомнение и тщеславие. Он понимает, что до конца президентского срока надо заиметь себе как минимум какое-то дело, направление, которое придаст хоть какого-то политического влияния.

Расчет Макрона понятен. Но ведь рано или поздно журналисты и расследователи начнут-таки копать и на дела Макрона в период, когда он был президентом.

А что они там раскопают - одному богу известно. Может быть, выяснится, что Макрон совсем не бескорыстно заботился об Армении и армянах? Как бы эта дорога не привела французского президента туда же, куда его предшественников...