В Ходжалы, спустя 32 года: в город-свидетель армянского варварства возвращается жизнь

Автор: Акпер Гасанов



Завтра исполнится 32 года с момента совершения армянскими террористами одного из самых чудовищных преступлений против человечности - Геноцида в Ходжалы. Этот мирный некогда азербайджанский город был оккупирован в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. В ходе оккупации армянские террористы убили 613 мирных жителей. Это были старики, женщины, дети.

В целом, в результате военной агрессии Республики Армения было оккупировано более 20% территории Азербайджана, убито более 20 тысяч человек, ранено и искалечено более 50 тысяч человек. Более одного миллиона человек, ставших жертвами проводимой Арменией против Азербайджана политики геноцида и этнических чисток, почти три десятилетия жили в положении беженцев и вынужденных переселенцев, лишенных элементарных прав человека.

Но за все эти преступления против Армении не было введено никаких санкций. Ни со стороны США, ни со стороны ЕС. Наоборот, в 1992 году, в год совершения армянскими террористами Геноцида в Ходжалы, США ввели против Азербайджана дискриминационная 907-ую поправку. Одного этого факта достаточно, чтобы понять, что США давно уже лишили себя морального права на роль посредников в армяно-азербайджанском конфликте.

Ровно тоже мамое можно сказать и про Францию, которая никогда не осуждала Армению за оккупацию ею 20% территорий Азербайджана, за этнические чистки, за Геноцид в Ходжалы. Наоборот, ряд французских городов заключил позорные договора о побратимстве с азербайджанскими городами, находившимися под армянской оккупацией. Это и есть аморализм по-французски.

Его чудовищные проявления мы видели и в ходе 44-дневной войны, когда президент этой европейской страны Эммануэль Макрон делал все, чтобы воспрепятствовать освобождению оккупированных азербайджанских территорий. А после войны мы увидели и позорную резолюции Сената Франции о признании т.н. "независимости" "арцаха". Время показало, что эта резолюция не стоит и бумаги, на которой написана.

Азербайджан, под руководством Президента и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, одержал победу в 44-дневной войне и провел блестящую антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе. Так полностью были восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. И все попытки официального Парижа помешать этому потерпели фиаско.

И 15 октября прошлого года Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в городе Ходжалы. Это было историческое событие. Это было восстановление справедливости. Это было начало новой, мирной жизни в городе, который увидел, что из себя представляет звериный оскал армянского терроризма.

Его пытаются "не видеть" в Вашингтоне, Париже, иных столицах разных стран мира. Но он никуда не делся. Наоборот, только сейчас, после освобождения Ходжалы, мы узнаем о ранее неизвестных преступлениях армян, понимаем чудовищность масштабов этих преступлений, которыми, напомню, бравировал третий президент Армении Серж Саргсян. Его шокирующее признание в интервью британскому журналисту Тому де Ваалу - это явка с повинной на скамью подсудимых Суда в Гааге.

Но он, увы, пока не доставлен в Баку и не ждет приговора. В отличие от бывших руководителей карабахской хунты, которых ждет справедливый суд. А в Ходжалы возвращается жизнь. Уже в первых цифрах октября прошлого года в Минцифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили и проведении широкополосного интернета в освобожденные Ханкенди и Ходжалы.

Кроме того, в Ходжалы в сотнях домов ведутся капитальные ремонтно-восстановительные работы, все линии коммуникации, питьевой воды, связи, канализации, электроснабжения и другие магистральные линии города находятся на стадии завершения. И совсем уже скоро начнется переселение в Ходжалы жителей этого города. В первые шесть месяцев текущего года в Ходжалы планируется переселить 50 семей.

И это будет еще одна великая победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Благодаря блестящей стратегии которого полностью восстановлена территориальная целостность и суверенитет нашего государства, а также идет процесс возрождения освобожденных территорий. В том числе и Ходжалы, который 32 года назад пережил чудовищное преступление армянских террористов.