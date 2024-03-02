https://news.day.az/politics/1641748.html Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ приоритеты Азербайджана в рамках организации
Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ приоритеты Азербайджана в рамках организации
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид в рамках Анталийского дипломатического форума.
Об этом отмечается в официальном аккаунте МИД Азербайджана в социальных сетях, сообщает в субботу Day.Az.
"Стороны обсудили вопросы повестки дня ОБСЕ и приоритеты Азербайджана в рамках организации", - говорится в публикации ведомства.
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