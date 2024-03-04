Армянская неблагодарность рано или поздно ударит по Грузии

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская неблагодарность это явление особого порядка. Не случайно кто-то умный еще сто лет назад сказал, что зажги для армян десять пальцев, чтобы осветить им дорогу, они тебе спасибо не скажут. Двести лет проживая на землях других народов, армянство так и не научилось говорить этим народам спасибо. И в Азербайджане, и в Грузии армяне были и остаются гостями. Да, незваными, но коренные народы постарались забыть плохое и старались окружить заселенцев гостеприимством. Однако незваные гости так и не научились благодарности.

Некая блогерша выставила в соцсети Инстаграм интервью с армянкой, проживающей в США. Эта дама раньше жила в Тбилиси и уехала в 2005 году. По ее словам, на протяжении всей жизни и в Грузии, и в России она сталкивалась с дискриминацией, и только в Штатах наконец почувствовала себя хорошо и обрела безопасность. В общем, стала прямо настоящей американкой. Правда, жить она предпочитает в нью-йоркском районе Брайтон Бич, называемым еще Маленькой Одессой, в эмигрантской среде, где вывески на русском и говорят по-русски, и восторженно называет это "Советским Союзом в лучшем варианте". Это так, к слову.

Интересно другое - чем это ее так обижали в Грузии? Даже в России для лиц с армянской фамилией нет проблем. Эти фамилии везде, куда не... глянь. А в Грузии армянам тем более не за что обижаться. При том уровне сепаратизма и национализма, который проявляет армянская община, армяне Грузии должны быть благодарны грузинам за доброе отношение. В Грузии пресловутой армянской идентичности ничего не угрожает. Просто в небольшой стране не могут закрывать глаза на попытки армян ставить свои интересы выше грузинских. Избыток гостеприимства может стать угрозой для национальной безопасности. А армянский сепаратизм это серьезная угроза. Уж кому, как не нам, об этом знать. Разговоры о том, что армяне открыли Америку, не колышат Штаты, потому что это огромная страна, и армянская болтовня там, как комариный укус. Для Грузии же большая армянская община, в которой проповедуются претензии на грузинские территории, утверждается автохтонность армян и пришлость грузин, это уже проблема. И на такую проблему в интересах национальной безопасности закрывать глаза не следует.

Так что армяне не должны предъявлять претензии грузинам за, видите ли, "дискриминацию". И в чем она заключается, эта "дискриминация"? В том, что армянам не позволяют присваивать грузинские церкви? В том, что от них требуют знания государственного языка? Какая же это дискриминация. И не армянам рассуждать о таких вещах, об этом им лучше помалкивать.

В последнее время Армения пытается взять Грузию в оборот, подлащивается, ищет подходы. Мол, скоро в одном европейском лагере будем, братья. Кстати, грузинам не стоит удивляться, если в "европейском лагере" Армения окажется раньше них. Происходящие сейчас процессы могут не облегчить, а усложнить дела Грузии. Армянская сторона давно точит зуб на Тбилиси за его тесное сотрудничество с Азербайджаном, за проходящие по грузинской территории (в обход Армении) международные коммуникации.

Может показаться, что интервью из соцсетей это ерунда. Но из таких мелочей создается общая картина. Армянство всегда будет оставаться проблемой для нашего региона, всегда будет искать возможности ставить палки в колеса, пройти по головам и ударить в спину. Потому что, повторить, чувство благодарности ему неведомо. И отражается это не только на нас, но и на Грузии, земли которой армяне, что не делай, как не старайся их ублажить, все равно будут считать своими. А это, появись удобный случай, обязательно рано или поздно выльется в проблему.

Одним словом, грузинской стороне надо серьезно задуматься о том, не стоит ли отказать Армении в провозе оружия по своей территории. Это оружие будет направлено против союзника и настоящего друга Грузии - Азербайджана. Честное слово, армянство не стоит таких жертв.