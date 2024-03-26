Госдеп заявил, что США хотят прочного мира между Баку и Ереваном

Каждое взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение устойчивого мира.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Наши цели в каждом взаимодействии с правительствами Армении и Азербайджана заключаются в том, чтобы привлечь их к работе над преодолением разногласий и достижением прочного и устойчивого мирного соглашения", - сказал он.

Отметим, что старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно часто посещает Южный Кавказ, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу между Баку и Ереваном и пути достижения прочного и достойного мира.

Он регулярно общается с официальными лицами в Армении и Азербайджане, чтобы поддержать мирный процесс.

Во время своего визита в регион в марте этого года Боно встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить усилия по достижению прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В частности, в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым были обсуждены текущая повестка и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, нынешняя ситуация в регионе, а также ряд аспектов процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов довел до внимания вопросы, проистекающие из встреч на Мюнхенской конференции по безопасности и в Берлине, ожидания Азербайджана касательно мирного процесса, а также позицию страны по вопросам в рамках процесса, остающимся открытыми. Была отмечена приверженность Азербайджана мирному процессу.

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