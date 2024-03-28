В Кяльбаджаре обнаружены ручные гранаты

В Кяльбаджарском районе обнаружены ручные гранаты.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Так, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Кяльбаджарского района, в районе села Гозлу были обнаружены 14 ручных гранат "Ф-1" и запалы к ним. Боеприпасы были изъяты с территории в целях безопасности.

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