https://news.day.az/politics/1647679.html В Кяльбаджаре обнаружены ручные гранаты
В Кяльбаджаре обнаружены ручные гранаты
В Кяльбаджарском районе обнаружены ручные гранаты.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
Так, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Кяльбаджарского района, в районе села Гозлу были обнаружены 14 ручных гранат "Ф-1" и запалы к ним. Боеприпасы были изъяты с территории в целях безопасности.
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