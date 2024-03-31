Бицепсы боксирующего Макрона улетучились

20 марта пользователи Сети высмеивали президента Франции Эммануэля Макрона, который занимался боксом, показывая свой бицепс.

Как выяснилось позже, мышцы французского лидера улетучились, чем была подтверждена версия о том, что Макрона "прогнали" через фоторедактор, наподобие Photoshop-a.

Напомним, что снимки были размещены фотографом французского лидера Соазиг де ла Муассоньер на своей странице в социальной сети Instagram. На черно-белых фотографиях президент Франции яростно бил по боксерской груше.

"Фотограф Макрона опубликовал его фотографии в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!" - прокомментировал пост предприниматель из Франции Эммануэль де Вильерс.

Некоторые комментаторы еще в день публикации поста усомнились в отсутствии редактуры снимков. Как видим, версия о том, что фотограф мог увеличить мышцы французского лидера, правдива.

"Когда ваш консультант по коммуникациям слишком увлекается Photoshop...", - прокомментировал политик Томас Джоли.