В Зангиланском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в отдел полиции Зангиланского района поступила информация об обнаружении боеприпасов в селе Агалы.

"Во время осмотра данной территории были обнаружены один автомат, два магазина для патронов и 43 патрона.

По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!