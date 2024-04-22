Армения уже осознает силу Азербайджана

Армения уже осознает силу и позицию Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend политолог, профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил.

По его словам, решение о возвращении Арменией Азербайджану четырех сел является важным событием.

"Мы видим, что Армения уже более объективно подходит к вопросу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Наличие прочного мира между двумя странами будет одним из величайших достижений", - сказал он.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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