Армения не собирается воевать за Карабах

Армения не имеет никакой амбиции за пределами территории в 29 743 квадратных километра.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ.

Премьер добавил, что Ереван не собирается вести войну за Карабах.

По его словам, Армения готовится не к войне, а к миру.

"Мы должны последовательно продвигать мирную повестку, поскольку она является ключом к искоренению вражды. Этот процесс должен основываться на трех основных принципах: взаимном признании суверенитетов, использовании Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации и открытии транспортных путей на основе юрисдикции соответствующих стран", - сказал Пашинян.

Армянский премьер также утверждает, что Ереван закупает исключительно оборонительное вооружение, поскольку у Армении нет уверенности, что на нее не нападут.