Али Асадов встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 13 мая с находящимся в Баку президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммедом Джалудом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече состоялось обсуждение мер, последовательно реализуемых в Азербайджане в целях развития спорта. Отмечалось, что спортсмены окружены постоянной государственной заботой, в стране создана современная спортивная инфраструктура, что, в свою очередь, создает прочную основу для успехов азербайджанских спортсменов на престижных международных турнирах.

Было подчеркнуто, что государство уделяет огромное внимание развитию и популяризации тяжелой атлетики в Азербайджане наряду с другими видами спорта.

На встрече были также обсуждены вопросы, связанные с укреплением существующего сотрудничества между Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана и Международной федерацией тяжелой атлетики.

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