Закир Гасанов выразил соболезнования иранской стороне в связи с гибелью Ибрахима Раиси

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Гусейну Багери в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси и сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Меня глубоко опечалила новость о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолета, принадлежащего Вооруженным силам братской Исламской Республики Иран.

Выражаю соболезнования родным и близким всех погибших во время трагической аварии", - говорится в письме министра.

Отметим, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдоллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

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