Об инструментах и изделиях: Баграт Галстанян уповает на криминалитет

Автор: Акпер Гасанов

Предстоятель Тавушской епархии, архиепископ Баграт Галстанян, которого отрядили возглавить движение "Тавуш во имя Родины", сегодня доказал, что его готовность тиражировать ложь и глупость является безграничной. Он сегодня нарисовался в Киранце, селе в Тавушской области Армении, которое было временно перекрыто полицией. Произошло это потому, что работы по демаркации границы на участке Киранца подходят к концу.

Как и положено в таких случаях, границу взяли под контроль Пограничные силы Армении. Соответственно, именно в целях беспрепятственного осуществления этого процесса въезд в Киранц был временно закрыт. И архиепископ Баграт Галстанян знал, что его ждет по прибытию на место провокации, но такова уж отведенная ему роль - мутить воду, пытаться будоражить толпу. Именно пытаться. Потому что в реальности у него ничего не получилось.

Мы же помним, что он ранее он совершил пешую прогулку по регионам Армении, дабы именно в Ереване низвергнуть действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Дойдя до столичной Площади Республики, Галстанян дал Пашиняну час времени, чтобы тот испугался и ушел в отставку. Никол Воваевич проигнорировал эту угрозу. И даже вид перебинтованных ног архиепископа Баграта, а "святой отец" сделал это фото в гостинице, куда пришел с первого своего митинга в Ереване, Пашиняна не убедил.

Побродив несколько дней по Еревану, но так и не дождавшись новости об отставке премьер-министра Армении, "святоша" решил вернуться туда, где, по его мнению, уместнее всего изображать возмущение. Причем путешествие из Еревана в Киранц было совершено уже не пешее, а автомобильное. Потому, что никакой толпы соратников, которую можно было бы демонстрировать миру, уже не осталось. Она рассосалась. Прихожане секты свидетелей лжи архиепископа Баграта разбежались.

Но ему же нужно как-то изображать дальнейшую бурную деятельность. И вот, подойдя к селу и увидев там полицейских, он произнес: "Даже турки не перекрывали мне въезд: получается, теперь нам говорят, что вы не имеете права посещать село, отныне мы должны ездить из села в село при наличии паспорта".

Опять турков вспомнил. Поразительной, как видим, глупости и наглости этот персонаж. Знает же, что во всей Армении турков нет и, соответственно, они не могут ему куда-то перекрывать проход, но несет чушь.

Очевидно же, что имеет место сугубо внутри армянская разборка. Теперь, если дождь польется в Тавушском районе Армении, то в этом тоже турки виноваты будут?! Время покажет, что он еще ляпнет. А пока замечу, что архиепископ посетовал на то, что армянскую полицию превратили в инструмент.

"Морально они превратили жизнь этих парней не знаю во что. Они сделали их врагами, чтобы мы пришли и имели с ними проблемы", - сказал Баграт Србазан.

Чья бы корова мычала! Сам архиепископ является даже не инструментом, а изделием, которым пользуются Роберт Кочарян, Серж Саргсян и католикос всех армян Гарегин II, мечтающие свергнуть Никола Пашиняна. Кстати, выявилось и то, что Галстанян, будучи священнослужителем Армянской Апостольской церкви (ААЦ), присягнул другой церкви. Дело было в Канаде, гражданином которой и является этот персонаж. Будучи связанным обетом с ААЦ, он пошел и дал присягу монарху Соединенного Королевства, который в то же время является главой другой церкви - Англиканской церкви.

И вот этот прохиндей, готовый присягать кому угодно и когда угодно, пытается вешать ярлыки. Тут, как никогда, уместно вспомнить фразу из анекдота про монаха в публичном доме: "Или крест снимите, или трусы наденьте".

Впрочем, даже армянские СМИ напоминают уже о том, что Баграт Галстанян, начавший "движение" со лживых заявлений о стремлении к общенациональной солидарности, стал называть не разделяющих его мнение демонами и с использованием уличного лексикона высмеивать их перед собравшимися.

Кроме того, уже было доказано, что архиепископ Баграт легко и просто способен тиражировать откровенно фейковые новости. Так кто, в таком случае, инструмент в чужих руках?! Вопрос риторический. И резюме из всей этой истории напрашивается соответствующее. Проект, под названием "Баграт-низвергатель Никола" провалился. И даже то, что поддерживающий Баграта криминальный авторитет "Дон Пипо" призвал своих сторонников, находящихся в России, отправиться в Армению и принять участие в очередных выкрутасах архиепископа, данный проект не спасет. Лишь новые позорные эпизоды этого спектакля станут достоянием широкой общественности. Впрочем, позора много уже сейчас. Ведь всем продемонстрировано, что "святой отец" и криминалитет - это и есть лицо армянского "реваншизма".